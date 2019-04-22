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Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО

17:46
Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО - фото 1
Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО

Победа Зеленского взыграла доселе невиданную борю. Сотни и сотни пользователей сети столкнулись в смертельной схватке комментариев. Собрали для вас самые яркие из них.

Начнем со сторонников Порошенко.

Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ
https://beztabu.net/novosti_t4952
Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

Ирина Геращенко похвалила гаранта за достоинство и европейские ценности.

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Свое "спасибо" сказал и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
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Особую роль Порошенко пытался подметить журналист Айдер Муждабаев, ранее призывавший стрелять во всех сторонников Зе.
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Коллега Муджабаева Мустафа Найем придерживается более нейтрального мнения, сильно не хваля, и не ругая президента.
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Экс-кандидат в президенты Дмитрий Гнап вышел за рамки нейтральности и одобрил проигрыш президента, указав, что тот все "больше и больше превращался в Путина".
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Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко и вовсе назвал поражения Порошенко провалом Путина.
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А кто-то и вовсе загрустил, прощаясь с порохоботами.
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