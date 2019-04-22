Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО

Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО

Победа Зеленского взыграла доселе невиданную борю. Сотни и сотни пользователей сети столкнулись в смертельной схватке комментариев. Собрали для вас самые яркие из них.

Начнем со сторонников Порошенко.

Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

https://beztabu.net/novosti_t4952 Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

Ирина Геращенко похвалила гаранта за достоинство и европейские ценности.

Свое "спасибо" сказал и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.