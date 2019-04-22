Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО
Разгром Порошенко: реакция сети – ФОТО
Победа Зеленского взыграла доселе невиданную борю. Сотни и сотни пользователей сети столкнулись в смертельной схватке комментариев. Собрали для вас самые яркие из них.
Начнем со сторонников Порошенко.
Победа Зеленского: лучшие МЕМЫПобеда Зеленского: лучшие МЕМЫ
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Ирина Геращенко похвалила гаранта за достоинство и европейские ценности.
Свое "спасибо" сказал и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Особую роль Порошенко пытался подметить журналист Айдер Муждабаев, ранее призывавший стрелять во всех сторонников Зе.
Коллега Муджабаева Мустафа Найем придерживается более нейтрального мнения, сильно не хваля, и не ругая президента.
Экс-кандидат в президенты Дмитрий Гнап вышел за рамки нейтральности и одобрил проигрыш президента, указав, что тот все "больше и больше превращался в Путина".
Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко и вовсе назвал поражения Порошенко провалом Путина.
А кто-то и вовсе загрустил, прощаясь с порохоботами.
Если же вы устали от картинок и хотите прямых ответов - рекомендуем наш опрос по теме:
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