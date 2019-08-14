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Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки

Вчера, 23:29
Юрий Грымчак (в каске) еще не знает, что с ним случится 14.08.2019 - фото 1
Юрий Грымчак (в каске) еще не знает, что с ним случится 14.08.2019

Обещанная президентом Зеленским борьба с коррупцией в высших эшелонах власти начала давать результаты. Первой ласточкой и одновременно крупной рыбой - оказался заместитель министра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Юрий Грымчак был задержан СБУ (и НАБУ) в среду, 14 августа, в момент получения взятки, вернее - финальной ее части в 480 тысяч долларов. Эпическая сцена произошла на Подоле в Киеве.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185941
Юрий Грымчак попался на взятке
Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185942

Всего же чиновник вымогал 1,1 млн долларов за решение вопроса по судам и Минкульту.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185944
Грымчак на допросе в ГПУ

Примечательно, что Юрий Грымчак - один из близких соратников Петра Порошенко времен Революции Достоинства. Также Грымчак фактически был правой рукой Юрия Луценко в бытность того главой МВД.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185937
СБУ рапортует о крупной рыбе

Информацию о громком задержании распространила пресс-служба СБУ, показав яркие фото с места преступления.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185936

Юрий Луценко традиционно раскрывает тайну следствия

Также не стал молчать генеральный прокурор Юрий Луценко, с горечью признав, что его бывший подчиненный оказался банальным негодяем.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185938
Жена Грымчака рассказывает об обыске

Также ничего не может понять жена Грымчака - она пишет в соцсетях, что ее муж задержан, а у них в квартире проходит обыск.

Интересно будет узнать, что же там найдут.

Еще интереснее будет проследить за тем, как будет проходить дело Грымчака в дальнейшем и не развалится ли он, как уже было много раз.

С другой стороны, Юрий Грымчак шикарно подходит на роль показательной жертвы - он представитель старой команды, в которой его позиции были не самыми очевидными. Более того, его коллеги уже начали Грымчака по-тихому сливать.

Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки - фото 185943

Коллега Грымчак по МинВОТ Георгий Тука намекает, что все дело в культуре

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Юрий Грымчак взятка Коррупция СБУ Новости Украина
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