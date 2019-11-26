Заммэра Славянска избили из-за требования выключить Газманова

Андрей Рубан пострадал из-за любителей Газманова

Вечером в воскресенье, 24 ноября, патриотически настроенному чиновнику набили лицо в одном из ночных клубов города. Об этом заместитель городского головы прошедшего оккупацию Славянска Андрей Рубан написал на своей странице в Facebook.

По словам самого пострадавшего, он отдыхал в заведении вместе со своей женой, когда услышал песни "Москва, звонят колокола" и "Офицеры", после чего начал действовать.

Администратор клуба, как и диджей, пояснили чиновнику, что этот репертуар заказывают посетители, но пообещали больше не шквариться. Тем не менее, буквально через 10 минут на весь клубешник снова орал террорист-Газманов.

"На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, которые пропагандируют страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей жены. Я вызвал полицию. Пока ехала полиция, отдельные представители охраны учреждения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой", - описал ситуацию Рубан.

Когда же к месту ЧП приехали копы, они, как утверждает чиновник, адекватно на ситуацию не отреагировали.

Чуть позже Рубан дописал, что претензии к руководству и охране бара "Соло", где произошел инцидент, сняты. Владельцы заведения якобы пообещали заместителю мэра, что ситуация больше не повторится, а охранники принесут ему личные извинения.

Как известно, даже на освобожденных от российского гнета территориях живет огромное количество населения, мечтающего вернуться в "ДНР", стать "серой зоной", где нет закона, а также получать две пенсии. При этом своих убеждений ватоголовые недограждане даже не скрывают, поскольку даже за сотрудничество с оккупантами привлечь их к уголовной ответственности практически нереально.