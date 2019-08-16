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Замхудрука МХАТа Прилепин признался в убийстве украинцев

19:00
Прилепин наговорил на явку с повинной для подразделения террористов - фото 1
Прилепин наговорил на явку с повинной для подразделения террористов

Признанный среди вечно пьяных Иванов "великим" деятелем культуры, бывший боевик бандформирования "ДНР" Захар Прилепин пытается выделываться перед российскими пропагандистами и рассказывать о том, насколько опасен он был на войне.

Недописатель, которого в свое время отправили на Донбасс к российским террористам в качестве политрука для поддержания морального духа, сбежал из "дыры", но теперь пытается казаться крутым и опасным.

Террорист Прилепин больше не будет воевать на Донбассе

В интервью российским пропагандистам оккупант рассказал о том, как он раньше едва ли не лично принимал участие в боях против сил АТО в Донецкой области. При этом, само собой, кроме бухания водки с "Моторолой" и редких поездок на передок в целях самопиара Прилепин ничем не отметился.

Тем не менее, вверенное ему подразделение головорезов действительно отличалось дичайшими выходками и по отношению к пленным, и к мирным жителям. А рассказы худрука МХАТа имени Горького о военных преступлениях террористов на Донбассе вполне могут быть использованы в международном суде в Гааге.

- Что бы там не говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Ни одно подразделение из донецких батальонов не могло по показателям сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный голимый беспредел, - похвастался своими "подвигами" Прилепин.

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война на Донбассе терроризм Боевики Захар Прилепин Россия оккупанты Новости Украина
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