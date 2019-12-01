Замглавы СНБО Кривонос жестко отреагировал на свое увольнение

Кривонос назвал СНБО "сборищем клоунов"

Бывший первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, которого в начале своей президентской работы Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны, прокомментировал решение лидера Зе команды уволить его из нескольких должностей.

После того, как на сайте президента появился указ о лишении Кривоноса кресла председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, полковник написал жесткий пост в Facebook.

Сам факт увольнения заслуженный защитник Украины назвал "свидетельством того, что у определенных должностных лиц нет желания реализовать программу по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов". При этом бывший замглавы ССО еще и "проехался" по нынешнему составу СНБО.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа.

Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в пути. Ясно одно, что нет желания в определенных должностных лиц для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш. И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины на посмешище с клоунами. Продолжаю работать и буду для Украины!

Как говорят: за одного битого двух небитых дают. Украина - превыше всего !!!".

Напомним, еще 8 ноября Кривонос заявлял о том, что Данилов не видит его в своей команде, а разрешить этот вопрос сможет только Зеленский. Судя по всему, главный "слуга народа" сделал ставку не на боевого офицера, а на друга директора "Квартал-концерта".