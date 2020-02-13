В Офисе президента признали свою ложь о поездке Зеленского в Оман (ФОТО)

Поездка Зеленского в Оман никак не связана с государственными делами

Хотя почти два месяца в ОПУ пытались рассказывать ересь о каких-то "государственных делах" президента в Омане, после множества всплывших доказательств обратного, чинуши все же признались в попытке обмануть общественность ради выгораживания Владимира Зеленского.

В четверг, 13 февраля, на своей странице в Facebook парламентарий от "Европейской солидарности" Владимир Арьев опубликовал ответ Офиса президента на его депутатский запрос.

Что и требовалось доказать, покатушки Зеленского в Оман, которые лидер Зе команды так пытался скрыть и даже выставлял фоточки из Буковели, были связаны только лишь с желанием президента отдохнуть.

"Итак, все встречи, которыми пытались замылить глаза, были неофициальными. Соответственно, о чем там договаривались — это должно стать вопросом для новосозданных антикоррупционных органов", - написал политик в соцсети, опубликовав фотографии документа. Так же, как эти органы должны задать другой вопрос - почему в предусмотренный срок не была внесена в электронный реестр деклараций эта поездка, которая явно и существенно превышала минимальный лимит невнесения, судя по ценам в оманском отеле и стоимости чартерного перелета?".

С точки зрения законодательства, Зеленский однозначно был обязан указать поездку в своей е-декларации, и даже в том случае, если оплачивали отдых президенту третьи лица.

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.