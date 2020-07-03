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Замглавы МИД назвал Венедиктову некомпетентной манипуляторшей

03 июля, 09:00
Егор Божок "уничтожил" Венедиктову - фото 1
Егор Божок "уничтожил" Венедиктову

Временно отстраненный от должности по собственной инициативе заместитель министра иностранных дел Егор Божок практически впервые прямо прокомментировал уголовное дело против Петра Порошенко, в котором он сам фигурирует.

Как написал Божок на своей странице в Twitter утром в пятницу, 3 июля, все заявления генпрокурорши о том, что выполнение им указа президента о назначении Семочко были преступными, являются ложью и манипуляциями.

Суд снова не избрал меру пресечения для Петра Порошенко, зато все посмеялись

"Так она прикрывает свои позорные действия и несоответствие занимаемой должности", - подчеркнул Божок.

Замглавы МИД назвал Венедиктову некомпетентной манипуляторшей - фото 202244

Примечательно, что самого дипломата, который некогда возглавлял Службу внешней разведки, даже пытаться привлечь к уголовной ответственности за якобы нарушение закона не будут. Судья Печерского суда Вовк, который уже два раза не смог определиться с тем, нужно ли судить Порошенко, вынес вердикт в деле против Божка и размазал генпрокурорских подчиненных, указав, что состава преступления нет, а они просто выдумали правонарушение.

Напомним, 18 июня в Печерском райсуде Киева прошло заседание по избрании меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, которое закончилось ничем. Хотя адвокаты обвиняемого требовали перейти к рассмотрению дела по существу и отказать Офису генпрокурора в преследовании Порошенко по "делу Семочко", зашкваренный "служитель Фемиды" Вовк фактически отказался в принципе выбирать желаемую прокурорскими меру пресечения и объявил перерыв в деле до 1 июля. То же самое произошло и в ходе второго заседания.

Как известно, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко хитро сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.

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Петр Порошенко Ирина Венедиктова МИД Украины уголовное дело Офис генерального прокурора Новости Украина
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