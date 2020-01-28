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Замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - ФОТО, ВИДЕО

14:43
Замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - ФОТО - фото 1
Замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - ФОТО

Замглавы ГБР Александр Соколов связан с директором бюро Ириной Венедиктовой через бизнес жены.

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Об этом сообщает "Бигус. инфо".

"Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову", - сообщают журналисты.

Замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - ФОТО, ВИДЕО - фото 194978

По данным СМИ, в 2018 г. Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп", основателем которого является Наталья Колесник – свекровь Венедиктовой. Однако на этом связи Соколовых с главой ГБР не ограничиваются.

В упомянутый период нынешняя глава ГБР работала советником в Перегрине и неоднократно учувствовала в его мероприятиях. Более того, Венедиктова является владельцем двух торговых знаков, на которых фигурирует название компании.

Замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - ФОТО, ВИДЕО - фото 194977

Речь идет об украинской эмблеме "Центр обслуживания иностранных студентов" Перегрин " и его английском аналоге. В связи с вышеизложенной информацией возникает закономерный вопрос: насколько честным был конкурс по избранию замглавы ГБР? Полагаем, уточнения излишни.

Напомним, Труба подал в суд на Зеленского. Причина поражает.

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Новости Украина Ирина Венедиктова ГБР
Бигус. инфо
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