Перезагрузили: бывшего адвоката Януковича незаконно сделали замглавы ГБР

Венедиктова назначила своим замом адвоката Яныка

Назначенная Зе командой директором Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не успела занять должность, как тут же приступила к реализации сомнительных планов по "перезагрузке" ведомства. Правда, делает она это каким-то диким способом.

Вечером в понедельник, 20 января, на сайте Государственного бюро расследований опубликовали информацию об официальном назначении заместителей Венедиктовой.

Вопреки присутствию конфликта интересов и глобально зашкваристой антимайдановской позиции, высокий чин получил бывший адвокат Виктора Януковича и партнер фирмы Aver Lex Александр Бабиков. Более того, юристу поручат разбираться с делами Майдана, хотя он дружит со многими фигурантами уголовных производств.

Наличие конфликта интересов, просьбы родственников убитых "беркутовцами" Героев Небесной сотни, а также призывы активистов не делать этого, не остановили ни Венедиктову, ни Зеленского, к которому также были адресованы прошения так не делать.

Вчера же временно исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что "кандидаты проходили спецпроверку":

- Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, приказы на назначение заместителей подписаны.

Кроме Бабикова заместителем директора ведомства стал также бывший сотрудник СБУ Харьковской области Александр Соколов.

К слову, весь конкурс на должности можно считать незаконным, поскольку руководство ГБР объявляло его с диким нарушением. Сделано это было 29 декабря прошлого года, когда Бабиков уже называл себя подчиненным заместителем главы бюро. При этом по закону информация о проведении конкурса для назначения на должности в ГБР должна публиковаться не позднее чем за 15 дней до окончания приема документов для участия. В случае же с назначением адвоката Яныка объявления были поданы за три дня, что говорит об уже тогда планирующихся подтасовках.