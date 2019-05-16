Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку – СМИ
Замглавы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку. Чиновник занимался вопросами внешней политики.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на инсайд.
"Мы открываем пространство для новой команды", - заявил тайный информатор.
Позже Елисеев и сам подтвердил слухи о своем увольнении.
"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке"
Стоит отметить, что Елисеев занимал свою должность с 2015 г. До этого он несколько лет представлял Украину в странах ЕС.
Напомним, 11 мая, президент Порошенко вновь воспользовался своей властью и уволил заместителя главы своей Администрации Алексея Филатова.
Именно Алексей Филатов имел репутацию "решалы" в Администрации президента, который под видом проведения судебной реформы негласно курировал судебную систему в стране.
Также Филатов входит в список лиц, обвиняемых в коррупции и махинациях с активами беглого олигарха Сергея Курченко, осуществленных в интересах Порошенко. Такие обвинения выдвинула в отношении Филатова ГПУ накануне второго тура выборов, однако затем дело было замято.