Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку – СМИ

Замглавы Администрации президента подал в отставку – СМИ

Замглавы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку. Чиновник занимался вопросами внешней политики.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на инсайд.

"Мы открываем пространство для новой команды", - заявил тайный информатор.

Позже Елисеев и сам подтвердил слухи о своем увольнении.

"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке"

Стоит отметить, что Елисеев занимал свою должность с 2015 г. До этого он несколько лет представлял Украину в странах ЕС.

Напомним, 11 мая, президент Порошенко вновь воспользовался своей властью и уволил заместителя главы своей Администрации Алексея Филатова.

Именно Алексей Филатов имел репутацию "решалы" в Администрации президента, который под видом проведения судебной реформы негласно курировал судебную систему в стране.

Также Филатов входит в список лиц, обвиняемых в коррупции и махинациях с активами беглого олигарха Сергея Курченко, осуществленных в интересах Порошенко. Такие обвинения выдвинула в отношении Филатова ГПУ накануне второго тура выборов, однако затем дело было замято.