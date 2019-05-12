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Порошенко уволил серого кардинала своей Администрации

12 мая, 09:20
Филатов отправлен в символическую отставку - фото 1
Филатов отправлен в символическую отставку

Вечером в субботу, 11 мая, президент Порошенко вновь воспользовался своей властью и уволил заместителя главы своей Администрации Алексея Филатова.

Именно Алексей Филатов имел репутацию "решалы" в Администрации президента, который под видом проведения судебной реформы негласно курировал судебную систему в стране.

Встать, суд не идет: Что не так с судебной реформой

Также Филатов входит в список лиц, обвиняемых в коррупции и махинациях с активами беглого олигарха Сергея Курченко, осуществленных в интересах Порошенко. Такие обвинения выдвинула в отношении Филатова ГПУ накануне второго тура выборов, однако затем дело было замято.

Филатов - искушенный юрист, до совего назначения в 2014 работу в частном секторе - возглавлял практику разрешения споров в авторитетном адвокатском объединении "Василь Кисиль и Партнеры".

В последние дни Петр Порошенко не только раздает награды, но и увольняет.

Ранее своих должностей лишились глава Национальной гвардии, главу личной охраны, нескольких губернаторов и других топ-чиновников.

Отмтеим, что Алексей Филатов в ближайшие дни и так бы был уволен - в связи со сменой президентов, однако Петру Порошенко зачем-то понадобилось увольнять чиновника досрочно. По информации ряда источников, Филатов подал заявление, что в начале апреля 2019, однако решение было принято только сейчас.

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Петр Порошенко Алексей Филатов Администрация Президента Новости Украина
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