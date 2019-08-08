Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез

Президент Кыргызстана пытается расправиться с экс-главой государства

Утром в четверг, 8 августа, обстановка в городах Кыргызстана после вечерней бойни остается спокойной. Многие люди не вышли на работу, ожидая развязки событий, так что по экономике страны попытка задержать экс-президента однозначно скажется.

Что же касается самого штурма дома Алмазбека Атамбаева, то ночью его сторонники, которые отбили первую атаку силовиков, строили баррикады. Спецназовцы же пригоняли к селу Кой-Тош бронетехнику.

Впрочем, после второй попытки взять под контроль имение бывшего гаранта, силовики отступили и ушли из поселения, оставив в плену у сторонников Атамбаева нескольких бойцов.

В ходе стычек получил травмы начальник управлени внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов. Он находится в коме.

Сегодня же утром вернувшийся из отпуска действующий глава Кыргызстана Сооронбай Жээнебеков начал заседание совета безопасности страны, посвященное поиску решения выхода из создавшейся ситуации. Впрочем, адекватный подход найти будет сложно. Поскольку действующий президент очень уж хочет расправиться со своим политическим оппонентом, а отступать назад уже некуда - из-за попытки задержать Атамбаева погибли спецназовцы, а сторонники экс-президента отчаянно его защищают.

Всего же в течение вчерашних вечера и сегодняшней ночи в стычках со спецназом пострадали 45 человек.

Началось все с попытки расправы над единственным президентом Кыргызстана, который добровольно передал власть после выборов победителю выборов. Сооронбай Жээнебеков с помощью депутатов парламента снял Атамбаева неприкосновенность. После этого экс-президента обвинили в ряде преступлений, которые тянут на пожизненное, но все вызовы на допросы бывший лидер Кыргызстана игнорировал, опасаясь, что его задержат.

В то же время сопротивление спецназовцам явно тянут на реальные нарушения закона, хотя сам Атамбаев во время штурма дома не был, а просто эвакуировался куда подальше.