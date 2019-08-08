война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез

10:00
Президент Кыргызстана пытается расправиться с экс-главой государства - фото 1
Президент Кыргызстана пытается расправиться с экс-главой государства

Утром в четверг, 8 августа, обстановка в городах Кыргызстана после вечерней бойни остается спокойной. Многие люди не вышли на работу, ожидая развязки событий, так что по экономике страны попытка задержать экс-президента однозначно скажется.

Что же касается самого штурма дома Алмазбека Атамбаева, то ночью его сторонники, которые отбили первую атаку силовиков, строили баррикады. Спецназовцы же пригоняли к селу Кой-Тош бронетехнику.

Киргизский спецназ схватил экс-президента. И сам "попал в плен" - ВИДЕО

Впрочем, после второй попытки взять под контроль имение бывшего гаранта, силовики отступили и ушли из поселения, оставив в плену у сторонников Атамбаева нескольких бойцов.

Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез - фото 185614

В ходе стычек получил травмы начальник управлени внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов. Он находится в коме.

Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез - фото 185615

Сегодня же утром вернувшийся из отпуска действующий глава Кыргызстана Сооронбай Жээнебеков начал заседание совета безопасности страны, посвященное поиску решения выхода из создавшейся ситуации. Впрочем, адекватный подход найти будет сложно. Поскольку действующий президент очень уж хочет расправиться со своим политическим оппонентом, а отступать назад уже некуда - из-за попытки задержать Атамбаева погибли спецназовцы, а сторонники экс-президента отчаянно его защищают.

Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез - фото 185617

Всего же в течение вчерашних вечера и сегодняшней ночи в стычках со спецназом пострадали 45 человек.

Началось все с попытки расправы над единственным президентом Кыргызстана, который добровольно передал власть после выборов победителю выборов. Сооронбай Жээнебеков с помощью депутатов парламента снял Атамбаева неприкосновенность. После этого экс-президента обвинили в ряде преступлений, которые тянут на пожизненное, но все вызовы на допросы бывший лидер Кыргызстана игнорировал, опасаясь, что его задержат.

В то же время сопротивление спецназовцам явно тянут на реальные нарушения закона, хотя сам Атамбаев во время штурма дома не был, а просто эвакуировался куда подальше.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кыргызстан протест спецназ президент задержание Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский разморозил многомиллионный проект "ArcelorMittal Кривой Рог" - фото 1
После с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов
14:00
Зеленский пообещал легализовать игровой бизнес - фото 1
Зеленский пообещал легализовать казино
13:20
Партии потратили почти миллиард на рекламу перед выборами - фото 1
ЦИК подвела финансовые итоги выборов: сколько потратили партии
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...