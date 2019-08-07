Киргизский спецназ схватил экс-президента. И сам "попал в плен" - ВИДЕО

Киргизский спецназ схватил экс-президента. И сам попал в плен - ВИДЕО

В среду, 7 августа, спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и якобы сам попал в плен. Но есть и другая версия.

Об этом сообщают СМИ.

Силовики, прибыв в Кой-Таш (именно там находится резиденция Атамбаева - прим. ред), принялись за штурм поместья и со временем достигли успеха.

Но ненадолго. Сторонники Атамбаева принялись за "ответный" штурм и якобы освободили своего кумира. Бойцы спецназа сдались. Однако есть и другая версия, согласно которой опального политика все же захватили и увезли на вертолете.

Однако без крови не обошлось: источники сообщают о нескольких раненых. Кроме того сообщают о пожаре в упомянутой резиденции.

Для справки

Алмазбек Атамбаев (род.1956 г.) - политический деятель Кыргызстана. В 1995-2000 был депутатом местного парламента, 2005-2006 гг. – министр торговли и промышленности. В 2007. г некоторое время занимал кресло премьера, но продержался в нем лишь несколько месяцев.

Алмазбек Атамбаев

В 2010 г на некоторое время ненадолго возглавил правительство. Уже через год он стал президентом страны. На своей должности он пробыл 6 скандальных лет.

После истечение президентских полномочий, им заинтересовалось следствие.

Летом 2019 г. Атамбаев был лишен неприкосновенности и официального статуса экс-президента, что и послужило поводом для штурма его резиденции.