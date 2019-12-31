Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. У участка полиции – ФОТО

В ночь на 31 декабря в Киеве неизвестные подожгли и расстреляли рынок по ул. Драйзера.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По данным источника, преступники совершили акт вандализма в отношении нескольких торговых точек.

На стеклах павильонов видны следы от пуль.

Весьма примечательно, что через дорогу от рынка находится полицейский участок, однако каких-либо адекватных действий со стороны правоохранителей так и не последовало. Как результат, злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

На месте ЧП работали пожарные и СОГ.

Напомним, неизвестные объявили "войну" Roshen. Облив киевский магазин горючим веществом, преступники подожгли здание. Огонь повредил лишь часть фасада. К счастью, никто не пострадал. Спустя некоторое время запылал еще один магазин сладостей. На сей раз бутылку с горючим веществом бросили в магазин "Рошен" на Крещатике. Подробности читайте по ссылке.