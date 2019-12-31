Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО

17:30
Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. У участка полиции – ФОТО - фото 1
Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. У участка полиции – ФОТО

В ночь на 31 декабря в Киеве неизвестные подожгли и расстреляли рынок по ул. Драйзера.

Неизвестные подожгли магазин Roshen в Киеве. Опять - ФОТО и ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО - фото 193659

По данным источника, преступники совершили акт вандализма в отношении нескольких торговых точек.

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО - фото 193660

На стеклах павильонов видны следы от пуль.

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО - фото 193661

Весьма примечательно, что через дорогу от рынка находится полицейский участок, однако каких-либо адекватных действий со стороны правоохранителей так и не последовало. Как результат, злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Преступники подожгли и расстреляли столичный рынок. Под носом у полиции – ФОТО - фото 193662

На месте ЧП работали пожарные и СОГ.

Напомним, неизвестные объявили "войну" Roshen. Облив киевский магазин горючим веществом, преступники подожгли здание. Огонь повредил лишь часть фасада. К счастью, никто не пострадал. Спустя некоторое время запылал еще один магазин сладостей. На сей раз бутылку с горючим веществом бросили в магазин "Рошен" на Крещатике. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев пожар полиция Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
У Зеленского озвучили новую дату обмена пленными - фото 1
У Зеленского озвучили новую дату обмена пленными
19:00
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился - фото 1
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился
16:00
Лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 1
Лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка
14:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список сериалов на Новый Год и Рождество - фото 1
Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов
29 декабря, 17:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
28 декабря, 17:05
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
26 декабря, 15:04
Загрузка...