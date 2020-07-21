Захват заложников в Луцке: Переговоры с террористом дали первый результат

Захват заложников в Луцке: Переговоры с террористом дали первый результат / Цензор. нет

Сотруднику Национальной полиции Украины удалось передать воду заложникам, захваченным террористом в Луцке.

Об этом написал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль", - отметил заместитель Авакова.

Напомним, что…

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").