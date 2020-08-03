Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Захват банка в Киеве: Раскрыта личность преступника – ФОТО

14:31
Захват банка в Киеве: Геращенко раскрыл личность преступника – ФОТО - фото 1
Захват банка в Киеве: Геращенко раскрыл личность преступника – ФОТО / БЕЗ ТАБУ

Замглавы МВД Антон Геращенко раскрыл личность преступника, захватившего отделение "Универсал Банка" в центре Киева.

Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой пост чиновника в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки который сдетонирует, если его убьют, поскольку за его ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору", - сообщил Геращенко.

Захват банка в Киеве: Раскрыта личность преступника – ФОТО - фото 203525

Как уточняет зам Авакова, на данный момент правоохранители не могут проверить правдивость слов преступника.

"Поэтому сейчас избрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ «Бумеранг». Руководство операции полностью взяла на себя СБУ", - добавил Геращенко.

Что было ранее?

3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев заложники СБУ Национальная полиция Новости События Захват банка в Киеве
Без табу
Другое на тему
Силовики схватили киевского террориста - фото 1
Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО
15:15
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос - фото 1
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос
12:30
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл слуг народа из-за карантина - фото 1
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл "слуг народа" из-за блокады города
11:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50