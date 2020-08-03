Захват банка в Киеве: Раскрыта личность преступника – ФОТО

Захват банка в Киеве: Геращенко раскрыл личность преступника – ФОТО / БЕЗ ТАБУ

Замглавы МВД Антон Геращенко раскрыл личность преступника, захватившего отделение "Универсал Банка" в центре Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой пост чиновника в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки который сдетонирует, если его убьют, поскольку за его ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору", - сообщил Геращенко.

Как уточняет зам Авакова, на данный момент правоохранители не могут проверить правдивость слов преступника.

"Поэтому сейчас избрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ «Бумеранг». Руководство операции полностью взяла на себя СБУ", - добавил Геращенко.

Что было ранее?

3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.