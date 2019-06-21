Суд отправил домой захватывавшего Крым казака-террориста

Путинского боевика отпустили под домашний арест

После того, как один из боевиков формирования "Крымское казачье войско" был задержан в Херсонской области, террориста намеревались посадить. Как минимум в СИЗО. Но служители Фемиды не дали этому случиться и отправили награжденного Путиным коллаборанта под домашний арест.

К решению не отправлять боевика под стражу пришел Херсонский городской суд. А ходатайствовали о домашнем аресте с обязательным ношением электронного браслета сами же прокуроры.

Правда, средств слежения на всех уголовников в Украине не хватает, а побег казака-террориста наверняка случится. Но это правоохранителей и судей, судя по всему, не волнует.

В полиции Автономной Республики Крым сегодня заявили о том, что участнику "Крымского казачьего войска" сообщили о подозрении в организации и участии в незаконных митингах на полуострове в 2014-м году. После выступлений в поддержку РФ 55-летний террорист и вовсе вступил в бандформирование.

"Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское казачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний", - отметили в полиции.

За участие в оккупации украинской территории его представили к наградам "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма".