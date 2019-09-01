Задача - победить коррупцию: Зеленский "дал зуб" Пенсу

В обстановке доверия / Офис президента

В воскресенье, 1 сентября, в Варшаве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента СШа Майка Пенса.

Встреча прошла в дружественной обстановке, как и подобает союзникам, сообщает Офис президента.

Вице-президент США Майк Пенс на встрече с Зеленским заверил, что отношения двух стран прочны как никогда, а затем обсудил с ним темы реформ, энергетики и борьбы с коррупцией.

"Я могу заверить, господин президент, что отношения между Украиной и США никогда не были столь прочными", - сказал Пенс, пожимая руку президенту.

"У нас есть возможность обсудить вопросы энергетики. В первую очередь, вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества как в сфере энергетики, так и экономики", - рассказал Пенс СМИ детали беседы с президентом Украины.

Пенс также поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое украинское правительство, и борьбы с коррупцией, намекнув, что предыдущая администрация на это дело "забила". Зеленский дал зуб заверил его, что Украина решительно настроена на трансформацию. Об этом говорят более 70 законопроектов, зарегистрированных в первый день работы нового парламента. Среди прочего, они предусматривают преодоление коррупции.

"Мы не просто будем бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заявил глава украинского государства.

Отметим, что Пенсу и США остается только надеяться на добрую волю украинской власти. Ровно то самое заявлял когда-то и президент Порошенко, однако у него как-то не вышло. Будем надеяться, что сейчас политической воли хватит для решения этих насущных проблем.

Во время беседы Зеленский коснулся события, память которого отмечают сейчас в Варшаве, и напомнил Пенсу, что во Второй мировой войне погибло много украинцев: "Мы, украинцы, действительно понимаем, что такое трагедия, что такое фашистская Германия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. У нас очень много близких и родных погибли на войне.

Затем провел параллели с войной на Донбассе, развязанной Россией. "А мы сейчас это очень ощущаем лично, когда у нас идет война на Донбассе и ежедневно погибают наши ребята, наши украинские военные", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил украинцев, которые участвуют в ООС, а также власти США за военную помощь Украине. И добавил, что США всегда отстаивали права Украины и не меняли своей позиции по вопросу ее суверенитета и территориальной целостности. Затем украинский лидер выразил надежду на мир. "Я думаю, что скоро будет мир, и мы все для этого делаем", - заявил он.

Кроме того, на встрече шла речь о предстоящем визите Зеленского в США и переговорах с Дональдом Трампом. Отметим, что Зеленский должен был встретиться с Трампом как раз сегодня в Варшаве, однако президент США из-за буйства стихии - урагана Дориан - отменил все заграничные поездки.