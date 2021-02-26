За які гроші? Родини "завгоспа Януковича" й голови "Київміськбуду" забудовують Вільнюс

Литва, можливо, стала ареною відмивання грошей Януковича / Схеми

Родини колишнього керівника Державного управління справами часів Віктора Януковича Андрія Кравця та керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра виявилися власниками будівельного бізнесу у столиці Литви. Через кіпрські структури вони інвестували в будівництво двох великих бізнес-центрів у центрі Вільнюса.

Походження інвестицій непрозоре та приховується за офшорними юрисдикціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» та Литовського суспільного мовника (LRT).

Спільні компанії сина Андрія Кравця Володимира та дружини Ігоря Кушніра Оксани з 2016 року інвестували в зведення бізнес-центрів Link та Core у Вільнюсі.

На даний час засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця.

Володимир Кравець – син Андрія Кравця, який очолював Державне управління справами із 2010 по 2014 роки, коли президентом був Віктор Янукович. Тому Андрія Кравця у ЗМІ називали «завгоспом» Януковича.

У 2020 році Володимир Кравець обрався депутатом Київської міської ради від «Опозиційної платформи – За життя». Він є першим заступником голови постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Походження коштів на проєкти у Вільнюсі непрозоре. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила у кіпрської фірми Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, в свою чергу теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Це дані з кіпрських аудиторських звітів, проаналізованих журналістами. Але хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічним джерел встановити неможливо.

Бізнес родини «завгоспа Януковича» в Литві: