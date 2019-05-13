За "термос" не обиделся: Епифаний высказался о Зеленском

11:00 13 мая,

Епифаний высказался о Зеленском

Глава ПЦУ Епифаний выразил свое мнение о личности избранного президента Владимира Зеленского и рассказал о будущем сотрудничестве с новым режимом.

По словам митрополита, он достаточно позитивно относится к новому гаранту.

"Да, я имел первую личную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он на меня произвел весьма положительное впечатление как человек. Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое много от него ожидает", - сказал он.

И добавил, что тот может всегда рассчитывать на поддержку молодой церкви.

"Мы говорили о том, что будем в дальнейшем сотрудничать. Мы как Украинская церковь будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всем, что будет касаться единства и развития Украинского государства, мы будем работать как партнеры. Я верю, что мы в дальнейшем будем делать все для того, чтобы эти отношения сохранялись хорошими", - заявил священнослужитель.

Стоит отметить, что для ПЦУ наступили нелегкие времена. Экс-глава УПЦ КП Филарет вполне допускает раскол новой церкви, а Владимир Зеленский, в отличие от Порошенко, вряд ли пожелает отдавать предпочтение какой-либо религиозной структуре, сохраняя таким образом нейтралитет.