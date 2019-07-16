За пару минут: Турчинов объявил о возможности уничтожить Крымский мост

"Нептун"-уничтожитель

Уже давненько не занимающий пост секретаря СНБО Александр Турчинов по-прежнему сохраняет способность унижать русских и заставлять их подгорать. Кроме того, "Пастор", судя по всему, и опасность для террористов немалую представляет.

Экс-секретарь СНБО в интервью изданию "Левый берег" рассказал о том, что Украине уже доступен как минимум один способ по разрушению хваленого путинского моста через Керченский пролив.

По словам Турчинова, за считанные минуты уничтожить Крымский мост можно с помощью новых крылатых ракет "Нептун".

- Наши крылатые ракеты смогут топить военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия, - рассказал бывший секретарь СНБО, который приложил руку к созданию боеприпаса.

Само собой, у русских после прочтения этого интервью, тут же пригорело. Говорящая голова Путина, которая озвучивает все то, о чем главарь страны-террориста не может сказать, Владимир Жириновский, сразу же объявил о том, что "Украина перестанет существовать как государство в том случае, если найдутся сумасшедшие, которые попытаются взорвать Крымский мост".

Другие же депутаты Госдумы просто попытались свести все в шутку и рассказать о "несостоятельности украинской оборонки".