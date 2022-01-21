За масовими псевдомінуваннями в Україні стоїть московська гебня

Сюрприз, сюрприз / СБУ

Спецслужби Росії посилюють тиск на Україну, використовуючи псевдомінування об'єктів інфраструктури – це один із елементів гібридної війни.

"Якщо протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300", – інформує пресслужба СБУ.

За даними відомства, з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають (спецслужби РФ, – ред.) громадян України, які діють,послуговуючись хуліганськими мотивами чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всіх можливих наслідків", – наголосили в СБУ.

Сьогодні у Кривому Розі затримали студента місцевого коледжу, який для того, щоб досягти переходу на дистанційне навчання, вирішив "замінувати" заклад. Він замовив мінування у адміністратора одного із закритих Telegram-чатів, який, за даними СБУ, керується спецслужбами РФ. На пропозицію студента віддячити фінансово адміністратор відповів відмовою, попросивши лише надіслати відео "розмінування".

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У СБУ кажуть, що зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує анонімність. Але в спецслужбі встановили, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Там відзначили, що відстеження каналів інформації відбувається разом із іноземними партнерами.