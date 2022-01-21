Казахстан Війна на Донбасі Досьє

За масовими псевдомінуваннями в Україні стоїть московська гебня

Вчера, 21:24
Сюрприз, сюрприз - фото 1
Сюрприз, сюрприз / СБУ

Спецслужби Росії посилюють тиск на Україну, використовуючи псевдомінування об'єктів інфраструктури – це один із елементів гібридної війни.

"Якщо протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300", – інформує пресслужба СБУ.

За даними відомства, з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають (спецслужби РФ, – ред.) громадян України, які діють,послуговуючись хуліганськими мотивами чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всіх можливих наслідків", – наголосили в СБУ.

Сьогодні у Кривому Розі затримали студента місцевого коледжу, який для того, щоб досягти переходу на дистанційне навчання, вирішив "замінувати" заклад. Він замовив мінування у адміністратора одного із закритих Telegram-чатів, який, за даними СБУ, керується спецслужбами РФ. На пропозицію студента віддячити фінансово адміністратор відповів відмовою, попросивши лише надіслати відео "розмінування".

СБУ затримала "мінера" та корисного ідіота - дивіться відео

У СБУ кажуть, що зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує анонімність. Але в спецслужбі встановили, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Там відзначили, що відстеження каналів інформації відбувається разом із іноземними партнерами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ терроризм минирование диверсия Россия ФСБ ГРУ Новини Украина
Ліга
Другое на тему
Зеленський розповів про агресивні плани Росії - фото 1
Президент Україну розповів про загрозу нападу росіян на Харків
Вчера, 14:05
США наздогнали Козака - фото 1
Америка ввела санкції проти 4 українських запроданців
20 января, 19:48
Готуймося до нових випробувань - фото 1
В Україні почався спалах коронавірусу, епіцентр - у західних областях
20 января, 15:14
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02.11.2021, 08:50