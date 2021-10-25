З 8 листопада нещеплених вчителів та чиновників розпочнуть відстороняти від роботи

Шмигаль не пустить до дітей невакцинованих вчителів / КМУ

З 8 листопада в Україні відсторонятимуть від роботи працівників освіти і посадовців, які не мають щеплень проти СOVID-19. Так вирішили у Кабміні.

Мова йде про представників професій, які, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, підлягають обов’язковій вакцинації проти СOVID-19.

А саме працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Не допускати до роботи будуть усіх представників цих професій, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти СOVID-19.

Такі працівники мусять надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий медзакладом.

Працівники та держслужбовці відсторонюються від роботи наказом керівника.

На час відсторонення за працівником не зберігається заробітна плата, повідомляли раніше в МОЗ.

На роботу працівник чи держслужбовець повертається лише за умови вакцинації проти СOVID-19.