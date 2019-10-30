"Юзик" разъяснил за подкуп "слуг народа" билетами на "Квартал" (ВИДЕО)

Юзик говорит, что давал билеты не нардепам

Ставший нардепом актер и комик Юрий Корявченков рассказал, что именно делал в Раде, когда раздавал своим коллегам по фракции билеты на выступление артистов "95 квартала".

"Юзику" пришлось выкручиваться после того, как его "поймала" в здании парламента журналист "Радио Свобода".

По словам политика из Зе команды, билеты на шоу он не раздавал - это были приглосы. Нашел Корявченков и пояснение тому, почему он выдавал проходки прямо в зале для заседаний ВР, а не где-либо вне работы.

- Вечером я не мог попасть во дворец" Украина ", потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали. Приглашения были бесплатными. А давал я их только приглашенным людям, и это были не нардепы, - заврался шоумен.

Само собой, проходочки он раздавал "слугам народа", и, конечно же, заплатить за смех они должны были "правильными" голосами.

Впрочем, трактовать раздачу билетов как подкуп стражи порядка явно не станут. А стоимость только лишь места в партере на шоу "квартала" может составлять около 3500 гривен.