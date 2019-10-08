"Южный парк" забанили в Китае: Авторы сериала принесли издевательские извинения

Южный Парк забанили в Китае

Мультсериал "Южный парк" никогда не боялся критиковать пороки современного общества, даже в ущерб себе. Теперь авторы шоу Мэтт Стоун и Трей Паркер обстебали Китай, а потом сделали это еще раз.

2 октября 2019 вышла очередная серия (2 серия 23 сезона) мультфильма "Южный парк" (или South Park как кому угодно), в котором авторы высмеяли страх голливудских продюсеров чем-то обидеть или оскорбить Китай с его огромными рынками сбыта. Из-за этого раболепия голливудские киноделы занимаются самоцензурой в угоду политическому режиму КНР.

Дело в том, что в Китае очень не любят, когда страну критикуют и справедливо указывают на существенные нарушения прав человека, тоталитарные практики и ущемление свободы слова. Посмотрев серию "Южного парка" с высмеиванием себя - Китай включил банхаммер и запретил показ сериала у себя в стране.

В китайском интернете (а он у них отдельный) были удалены все эпизоды сериала , также китайцы оперативно зачистили все обсуждения на форумах и в соцсетях. В Weibo (китайский аналог твиттера) теперь нет ни одного поста о сериале, который показывали в стране на протяжении многих лет.

Эпизод, из-за которого всё произошло, назывался Band in China («Группа в Китае»), что звучит очень похоже на Banned in China («Запрещено в Китае»). В нём Рэнди попадается при продаже травки и отправляется в китайский трудовой лагерь, где встречает Винни-Пуха и Пятачка (плюшевый медвежонок с опилками в головке попал туда за то, что его сравнивали с лидером КНР Си Цзиньпином, а в Китае это запрещено). Стэн, Джимии, Кенни и Баттерс создают рок-группу, о которой хотят снять фильм. Но его сценарий постоянно приходится переписывать, чтобы картину пропустила китайская цензура.

Южный Парк 23 сезон 2 серия - Band in China - смотреть онлайн:

Обычно в таких случаях все приносят извиненя в надежде вернуться на китайский рынок и продолжить зарабатывать миллионы. Не остались в стороне и шоураннере "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они вывесили в твиттере свои официальные извинения китайским властям.

"Как и NBA (на днях генменеджер одного из клубов Лиги в твиттере поддержал протесты в Гонконге и был жестоко за это наказан, в NBA пришлось вымаливать прощение у Китая - ред.), мы всегда рады китайским цензорам в наших домах и сердцах. Мы любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совершенно не похож на Винни Пуха. Смотрите наш трехсотый эпизод в эту среду! Да здравствует Великая Коммунистическая Партия Китая! И пусть осенний урожай сорго будет обильным! Мы все уладили, Китай?", - издевательски написали шоураннеры сериала.

Такая позиция наверняка аукнется авторам мультфильма потерей солидной суммы денег, ведь китайский рынок - это очень много денег, однако Мэтт Стоун и Трей Паркер решили не идти на сделку с совестью и поступили так, как считают нужным. Возможно, их бы поддержал и Дональд Трамп, развязавший с Китаем торговую войну, однако авторы сериала вдоволь поиздевались и над ним. В предыдущих сериях.