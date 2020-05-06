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Юмор является "сильным оружием" Зеленского на мировой арене – ОПУ

11:11
Юмор является "сильным оружием" Зеленского на мировой арене – ОПУ - фото 1
Юмор является "сильным оружием" Зеленского на мировой арене – ОПУ

Юмор президента Украины Владимира Зеленского является сильным оружием на мировой арене.

Кошевой рассказал о будущем Зеленского в "Квартале" - ВИДЕО

Об этом заявил замглавы ОПУ Игорь Жовква.

По словам политика, юмор стал "сильным инструментом" Владимира Зеленского в международной дипломатии.

"Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего Президента. Он его очень часто и умело использует", - рассказал Жовква.

Напомним, что политической карьере Владимира Зеленского предшествовала длительная работа в Квартале. После победы на президентских выборах глава государства продал свою долю в компаниях "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и пр.

В то же время он продолжает следить за работой своего бывшего коллектива и не против того, чтобы его высмеивали. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот это видео.

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