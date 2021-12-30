Їсть менше заради країни: Пухляш Кім Чен Ин сильно схуднув

Пухляш взяв себе до рук / РІА "Новості"

Лідер КНДР Кім Чен Ин на нових фотографіях, опублікованих учора північнокорейськими державними ЗМІ, виглядає стрункішим, ніж будь-коли.

Фотографії були зроблені під час ключових зборів керуючої партії КГДР, на яких урядовці обговорювали, "як вести боротьбу нашої партії та народу до наступного етапу перемоги".

Зараз Північна Корея бореться з економічною кризою, викликаною Covid-19, санкціями і стихійними лихами. Проте, головна причина кризи - якраз диктатура Кім Чен Ина.

Корейський диктатор на початку та в кінці 2021 року

Влада КНДР наполягає на тому, що Кім здоровий, просто він став менше їсти "заради країни", яка терпить гостру нестачу продовольства. Державне телебачення заявило, що "виснажений" стан Кіма "розбиває серця нашого народу".

У жовтні Кім сказав громадянам країни, що вони їстимуть менше, поки КНДР не відкриє кордон із Китаєм у 2025 році. В ООН підрахували, що лише цього року Північній Кореї не вистачає приблизно 860 тисяч тонн продовольства.