Володимир Зеленський Карантин в Україні Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

Їсть менше заради країни: Пухляш Кім Чен Ин сильно схуднув

11:47
Пухляш взяв себе до рук - фото 1
Пухляш взяв себе до рук / РІА "Новості"

Лідер КНДР Кім Чен Ин на нових фотографіях, опублікованих учора північнокорейськими державними ЗМІ, виглядає стрункішим, ніж будь-коли.

Фотографії були зроблені під час ключових зборів керуючої партії КГДР, на яких урядовці обговорювали, "як вести боротьбу нашої партії та народу до наступного етапу перемоги".

Зараз Північна Корея бореться з економічною кризою, викликаною Covid-19, санкціями і стихійними лихами. Проте, головна причина кризи - якраз диктатура Кім Чен Ина.

Їсть менше заради країни: Пухляш Кім Чен Ин сильно схуднув - фото 210061

Корейський диктатор на початку та в кінці 2021 року

Їсть менше заради країни: Пухляш Кім Чен Ин сильно схуднув - фото 210060

Влада КНДР наполягає на тому, що Кім здоровий, просто він став менше їсти "заради країни", яка терпить гостру нестачу продовольства. Державне телебачення заявило, що "виснажений" стан Кіма "розбиває серця нашого народу".

У жовтні Кім сказав громадянам країни, що вони їстимуть менше, поки КНДР не відкриє кордон із Китаєм у 2025 році. В ООН підрахували, що лише цього року Північній Кореї не вистачає приблизно 860 тисяч тонн продовольства.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
КНДР Ким Чен Ын Новини Мир
Ліга
Другое на тему
Феофанія відкриється для простих людей - фото 1
Елітну лікарню для чиновників "Феофанія" відкриють для всіх українців
Вчера, 18:53
Медведчук розслабився та отримує задоволення - фото 1
Зеленський запровадив нові санкції проти прихвоснів Медведчука
Вчера, 11:15
Росія готується до війни - фото 1
Вторгнення росіян може початися з Азовського моря
26 декабря, 18:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50