Євросоюз закрив небо для білоруських літаків

Білорусам не зрозуміти

Європейський Союз 4 червня офіційно оголосив про рішення посилити обмежувальні заходи у зв’язку із розвитком ситуації в Білорусі та заборонити всім білоруським авіаперевізникам доступ до повітряного простору ЄС.

«Рада ЄС вирішила сьогодні посилити існуючі обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в Білорусі шляхом запровадження заборони на польоти у авіаційному просторі ЄС та на доступ до аеропортів ЄС для будь-яких білоруських авіаперевізників. Країни-члени будуть зобов’язані відмовляти у дозволі на приземлення, зліт або переліт через свою територію будь-якому літаку, що оперується білоруськими авіаційними перевізниками, включаючи ринкових перевізників», - йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу.

Рішення прийнято на основі висновків Європейської Ради від 24 та 25 травня 2021 року. В цьому документі глави держав та урядів ЄС рішуче засудили примусове приземлення рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року, що супроводжувалося грубим порушенням авіаційної безпеки. Лідери ЄС також засудили захоплення білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги. Саміт ЄС доручив Раді ЄС ухвалити необхідні заходи, включаючи розширення санкційного списку та внесення до нього додаткових персон та установ на основі рамкових умов для застосування санкцій, з подальшим застосуванням цільових економічних санкцій.

Закриття повітряного простору ЄС для білоруських авіаперевізників почне діяти з опівночі суботи, 5 червня. За словами дипломатів, до 21 червня блок також погодить перший невеликий санкційний список щодо фізичних осіб та двох компаній Білорусі. Пізніше будуть запроваджені секторальні санкції.

Загалом серед санкцій, які нині розглядаються у Брюсселі, є заборона на продаж облігацій, нафтовий сектор та калій, які становлять значну частину білоруського експорту.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку у Мінську під приводом нібито імовірності скоєння теракту. Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича. 3 червня провладний білоруський держканал ОНТ опублікував інтерв'ю з Протасевичем, в якому блогер «визнає провину» у кримінальній справі щодо організації протестів у Білорусі.