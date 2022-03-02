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Євросоюз відрізав Росію від євро

Вчера, 15:50
Окупантам доведеться сидіти в рублях - фото 1
Окупантам доведеться сидіти в рублях / Піксабей

Євросоюз продовжує вбивати економіку держави-агресора.

Окрім відключення кількох російських банків від SWIFT, запровадив ще кілька обмежень. Про це Рада ЄС повідомив 2 березня.

Згідно з повідомленням, Рада ухвалила заборонити:

  • інвестувати чи в будь-який інший спосіб діяти на користь проєктів, у які інвестує Російський фонд прямих інвестиційпродавати, надавати, транспортувати або експортувати банкноти номіналом євро до Росії або будь-якій юридичній чи фізичній особі чи установі в Росії, в тому числі уряду та Центральному банку Росії, а також для використання в Росії

Як нагадують у пресслужбі установи, пакет рішень також включає допомогу Збройним силам України, закриття повітряного простору ЄС, заборону на транзакції російського Центрального банку та трансляцію російських державних медіа в Євросоюзі.

Масштабне російське вторгнення до України почалося вранці 24 лютого - Росія атакує не лише військові, але й цивільні об'єкти - за 7 днів війни окупанти вбили понад 2000 українців, в тому числі - дітей. Европа наразі не вступає у війну, але допомагає Україні фінансово та поставила собі за мету знищити економіку агресора.

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Радіо Свобода
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