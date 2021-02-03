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Євросоюз підтримав санкції проти "ватних" каналів і медведчукістів

16:24
ЄС підтримав Україну - фото 1
ЄС підтримав Україну

У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 3 лютого.

"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Микола Точицький.

Санкції було доволі несподівано введено 2 лютого 2021 року. Їх головною ціллю став номінальний власник активів Медведчука нардеп Тарас Козак з великим корупційним минулим та підоззрами у фінансуванні тероризму. Під санкції потрапили активи Козака, включно з його літаками та телеканалами.

Їх вжи вимкнули з мереж. Таким чином потік антиукраїнської пропаганди було зупинено.

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Евросоюз Тарас Козак Виктор Медведчук Санкции ZIK NewsOne 112. Украина СНБО Новини Украина
Європейська правда
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