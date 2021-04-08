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Європейський суд з прав людини визнав законною обовʼязкову вакцинацію

15:25
ЄСПЧ йде в ногу з часом - фото 1
ЄСПЧ йде в ногу з часом / ЕРА

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив у четвер, що обовʼязкова вакцинація є законною і може бути «необхідною в демократичних суспільствах».

Таке рішення ухвалили після розгляду скарги чеських родин на примусові щеплення дітей. У ньому йдеться, що обовʼязкові щеплення, які запроваджуються чеськими органами охорони здоровʼя, відповідають «найкращим інтересам» дітей.

«Мета повинна полягати в тому, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань за допомогою вакцинації, або завдяки колективному імунітету», — додали в суді.

Хоча постанова не стосувалася безпосередньо вакцинації від COVID-19, експерти вважають, що вона може мати наслідки, особливо серед тих, хто досі заявляв про відмову від щеплень.

«Це рішення «підтверджує можливість обовʼязкової вакцинації в умовах нинішньої епідемії COVID-19», — сказав виданню Ніколя Ервʼє, експерт з правових питань ЄСПЛ.

  • У листопаді минулого року парламент Сербії проголосував за поправки до закону про захист населення від інфекційних хвороб, таким чином зробивши вакцинацію від коронавірусу обовʼязковою.
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