Європа закриває для Білорусі Лукашенка небо

Мінськ стає закритим містом

Після нахабного викрадення журналіста Романа Протасевича режимом Лукашенка білоруського тирану почало "прилітати".

Євросоюз закликав авіакомпанії відмовитися від польотів над територією Білорусі. Про це повідомив речник Європейської Ради Баренд Лейц.

Також на засіданні йшла мова про заборону роботи білоруських авіакомпаній у ЄС, зокрема державної "Белавиа".

Вечір 24 травня 2021 року "Закликаємо усіх перевізників, які базуються в ЄС, не пролітати над територією Білорусі. Закликає ухвалити усі необхідні заходи для заборони прольоту Білоруськими авіалініями авіапростору ЄС та доступу для них в аеропорти Союзу", - йдеться у рішенні.

Лідери ЄС вимагають негайно звільнити журналіста Романа Протасавича та його дівчину. Також вони погодилися на розширення персональних санкцій проти представників білоруського режиму та пов’язаних з ними компаній.

Окрім того, саміт доручив Раді ЄС та Високому представнику ЄС з зовнішньої політики невідкладно розробити та схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі.

Крім ЄС закрити небо для Білорусі планує найближчим часом Україна.

Від польотів в білоруському повітряному просторі вже відмовилися: німецька Lufthansa, польська LOT, угорська Wizzair, латвійська airBaltic, скандинавська SAS, кіпрська Avia Solutions і нідерландська KLM.

Ryanair - перевізник, чий літак було примусово приземлено у аеропорту Мінська 23 травня, поки що не збирається відмовлятися від рейсів до Білорусі.