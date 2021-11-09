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ЄС викреслив Україну з "зеленої зони"

Вчера, 19:43
ЄС зачиняється від України - фото 1
ЄС зачиняється від України / Піксабей

Європейський союз рішенням від 9 листопада 2021 року офіційно виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей, зважаючи на ситуацію з захворювністю коронавірусом в нашій країні.

Таким чином, державам-членам ЄС рекомендовано обмежити можливість для здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок для мандрівників з України.

"На несуттєві поїздки до ЄС з країн або організацій поширюється тимчасове обмеження на поїздки. Це не виключає можливість для держав-членів скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", – йдеться в документі.

Також з "зеленого" списку виключили Сінгапур.

Крім того, в ЄС і надалі діє дозвіл на в'їзд громадянам з таких держав, як Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Перу, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ, Уругвай, а також Китай, але у тому разі, якщо китайська влада теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і, в разі необхідності, може оновлюватися.

Крім того, згідно з повідомленням, обмеження на подорожі можуть бути скасовані для спеціальних адміністративних регіонів Китаю – Гонконг і Макао.

Окремо сказано, що поступово можна скасовувати обмеження для Тайваню як для утворення, яке не визнане як держава принаймні одною країною-членом ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС.

Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

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УНІАН
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