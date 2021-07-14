ЄС відкриває Україну після "ковідної" ізоляції

Європа вітає Україну / Піксабей

Рада постійних представників ЄС на рівні послів внесла Україну до переліку країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово скасовувати обмеження на "несуттєві" подорожі, що були пов'язані із пандемією COVID-19.

«Така інформація, як очікується, буде офіційно оприлюднена офіційно або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Україну дійсно включили до переліку країн, з якими країнам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на «несуттєві» подорожі. Але при цьому важливо, щоб люди розуміли – це лише загальна рекомендація. Тож кожна країна ЄС буде приймати у цьому контексті власні рішення, виходячи із епідеміологічних показників на своїй території та з урахуванням ситуації в Україні», – цитує Укрінформ власне джерело.

Включення України до «зеленого» переліку не означає, що в країни ЄС будуть допускати на свою територію її громадян без щеплення, без тестів, або без довідок про набутий імунітет після перенесеного захворювання. Людям, які планують подорожі, не варто плекати ілюзій з цього приводу, й слід уточнювати умови в’їзду в конкретну країну ЄС, що існують на момент виїзду з України.

У червні 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС, та визначила перелік країн, на які поширюються такі рекомендації. Цей перелік переглядається та уточнюється Радою ЄС кожні два тижні.

Критерії, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС, враховують поточний епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, а також надійність та відповідність статистичної інформації, що надається відповідними країнами.

Громадянам України рекомендовано під час планування поїздки консультуватися із даними щодо умов в’їзду до кожної з країн ЄС, які на постійній основі оновлюються на сайті МЗС України.