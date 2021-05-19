ЄС офіційно дозволить в’їзд вакцинованим туристам

В добру путь

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) ухвалив рішення, яке створює можливість у майбутньому відкрити кордони для щеплених від коронавірусу туристів з третіх країн.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії з питань верховенства права, Хартії основних прав, юстиції і рівності Крістіан Віганд.

"Посли ЄС погодилися оновити підхід стосовно подорожей з-за меж Європейського Союзу. Тепер Рада ЄС рекомендувала країнам-членам послабити деякі наявні обмеження, особливо для тих, хто щеплений затвердженими вакцинами. Рада ЄС також невдовзі повинна розширити список країн, які не є членами ЄС, у яких хороша епідемічна ситуація, з яких подорожі будуть дозволені, відштовхуючись від нового критерію, погодженого сьогодні", - наголосив Віганд.

Водночас речник повідомив, що аби зменшити ризик потрапляння в Євросоюз нових штамів коронавірусу, Рада ЄС узгодила новий надзвичайний механізм протидії, що дозволить країнам-членам ЄС реагувати на появу нових штамів швидко і скоординовано.

Віганд додав, що це має поступово дозволити відновити міжнарожні подорожі тоді, коли це буде можливо в умовах безпечності, водночас передбачаючи можливість термінового реагування для протидії поширенню нових штамів коронавірусу.

"Переглянута рекомендація має бути формально схвалена Радою ЄС", - сказав Віганд.