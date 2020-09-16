Японский парламент выбрал нового премьер-министра

Ёсихидэ Суга - новый премьер Японии

Утром в среду, 16 сентября, в палатах советников и представителей Японии определились с кандидатурой нового руководителя правительства. Им стал 71-летний глава Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

За кандидатуру нового премьера проголосовали 314 из 465 депутатов нижней палаты парламента, которая имеет преимущество при выборе главы правительства.

Впрочем, и в верхней палате советников Суга набрал больше 50% поддержки. За него отдали свой голос 142 из 245 депутатов.

Судя по тому, что новый премьер-министр является ближайшим соратником предыдущего и легендарного Синдзо Абэ, курс Японии при новом руководителе правительства не изменится.

Напомним, Абэ занимал пост премьера Японии дольше, чем кто-либо из его предшественников, и подал в отставку в связи с ухудшением состояния своего здоровья. Суга же 8 лет был генеральным секретарем кабинета министров Японии.

В ближайшее время Суга огласит состав нового Кабинета министров. Но, как утверждают журналисты и политологи, большинство членов правительства Абэ могут сохранить свои должности.

Напомним, 65-летний Абэ в ходе своей каденци боролся за Курильские острова и пытался вернуть их Японии после длительного оккупационного правления России, восстанавливал страну после цунами и землятресений, добился экономического подъема и улучшил отношения с США.