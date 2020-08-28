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Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку

15:00
Синдзо Абэ уходит в отставку - фото 1
Синдзо Абэ уходит в отставку

В пятницу, 28 августа, глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о том, что больше не может занимать должность из-за проблем со здоровьем.

Об этом премьер-министр заявил в ходе пресс-конференции, отметив, что хочет извиниться перед народом Японии за нерешенные проблемы.

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- Я принял решение уйти с поста главы правительства. Прошу прощения от всего сердца за то, что, несмотря на всю поддержку народа Японии, я покидаю свой пост, когда до конца моего срока остается еще целый год, - подчеркнул Абэ.

Премьер не стал назначать временно исполняющего обязанности и решил продолжить работу до тех пор, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит кандидатуру нового главы правительства.

К слову, Абэ уже во второй раз досрочно покидает должность премьер-министра. В 2007-м он ушел из-за проблем с кишечником, проработав год после своего назначения. В 2012 году чиновника повторно назначили на важнейшую должность страны. В итоге он побил рекорд по продолжительности пребывания в кресле премьера - обычно в японском правительстве проходит серьезная текучка кадров.

По данным местных СМИ, Абэ вынудила подать в отставку хроническая болезнь кишечника, которая "стала мешать ему выносить здравые решения".

65-летний премьер боролся за Курильские острова и пытался вернуть их Японии после длительного оккупационного правления России, восстанавливал страну после цунами и землятресений, добился экономического подъема и улучшил отношения с США.

В общем, период правления Абэ можно назвать чрезвычайно успешным. Об этом свидетельствует и его бешеная популярность среди народа.

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