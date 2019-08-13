Янина Соколова собралась в политику. Раскрыты детали - ВИДЕО

Янина Соколова собралась в политику. Раскрыты детали - ВИДЕО

Украинская журналистка Янина Соколова собралась в политику. Но не сейчас.

О своих амбициях она рассказала на Youtube-канале "Вєсті".

"Если я пойду в Парламент, то это будет через 5 лет. На этот раз я не пошла, хотя 10 партий предлагали мне места в списках. Я даже составила себе в органайзере позиции – кто, почему предлагал», - заявила Соколова.

Однако с политикой что-то не сложилось.

"Я отказала. Все, кто сейчас зашел в Парламент, мне предлагали. Почти все", - сказала Соколова и объяснила почему от нее последовал отказ.

"Почему не пошла? Во-первых, мне есть чем заниматься на другом поприще. Во-вторых, я не хочу идти с тем, в ком я до конца не уверена. А в нынешнем Парламенте не уверена ни в одной политической силе. Поэтому лучше создать свою команду. С осени мы начнем думать, кто это может быть. Возможно, наберем не так много голосов, но если даже 5 наших людей будут там (в ВРУ - прим. ред.), мы четко знаем, в каких направлениях нам следует работать", - отметила Соколова.

Напомним, у Зеленского оправдались за общение с РосСМИ.