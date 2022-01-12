Які кари чекають на Росію,. якщо Путін нападе

Жарти скінчилися / Піксабей

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом з 25 іншими демократами представили в середу проєкт закону про захист суверенітету України – 2022, що передбачає нові санкції проти

Про це йдеться в офіційній заяві законодавців, оприлюдненій на сайті комітету.

«Закон про захист суверенітету України – 2022 запровадить жорсткі санкції проти російського банківського сектора, а також високопоставлених військових чиновників та урядовців, якщо президент Путін посилить ворожу активність в Україні чи проти неї», - наголошується в заяві.

Законопроєкт серед іншого забороняє операції з первинним і вторинним суверенним боргом Росії та пропонує санкції проти видобувних галузей Росії, а також блокує доступ РФ до міжнародної банківської системи SWIFT. Крім того, документ місить заклик до Пентагону й Держдепартаменту США пришвидшити передачу Україні оборонної допомоги з метою підвищення її обороноздатності. З цією метою передбачається виділення Україні додаткових $500 мільйонів з бюджету США в разі російського вторгнення.

Паралельно, законопроєкт пропонує розширити зусилля США з протидії кремлівській дезінформації, а також з метою зміцнення зв’язків із ключовими регіональними партнерами, яким загрожує агресія РФ.

«Цей закон абсолютно чітко дає зрозуміти, що Сенат США не залишиться осторонь, коли Кремль загрожує новим вторгненням в Україну», – заявив у цьому зв’язку автор законопроєкту сенатор Роберт Менендес.

Він висловив сумнів, що кремлівський лідер Володимир Путін веде переговори добросовісно. «Найефективніші санкції проти Росії – це сильна та єдина Україна, і я з нетерпінням чекаю взаємодії з моїми колегами-демократами й республіканцями, щоби ми змогли надати народу України необхідну підтримку», - підкреслив Менендес.

Щоб законопроєкт набув чинності закону, він має пройти слухання в профільних комітетах та бути ухвалений на загальних голосуваннях в обох палатах Конгресу США. Після цього документ повинен затвердити своїм підписом президент США.