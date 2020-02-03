Як втричі зекономити на опаленні?

Нестабільні та високі ціни на газ та електроенергію примушують громадян України платити чималі кошти за опалення оселі.

Ця проблема особливо відчутна власникам приватних будинків. Вартість обігріву в зимовий період може досягати 6-8 тисяч гривень на місяць. Сучасні системи опалення мають можливість зменшити вартість до 1,5-3 тисяч гривень.

Одним з найбільш ефективних та доступних джерел опалення є твердопаливні котли. Їх основними перевагами є:

порівняно невисока ціна;

швидка окупність;

надійність;

простота експлуатації;

великий вибір, в тому числі є якісні твердопаливні котли українського виробництва.

На що потрібно звернути увагу та як правильно підібрати твердопаливний котел, щоб отримати такі показники?

Вибір твердопаливного котла

Основні параметри, за якими твердопаливний котел можна вважати якісним: товщина та якість металу теплообмінника (не менше 4 мм); якість зварних швів; гарантійне обслуговування від сервісного центру виробника і наявність цих центрів поблизу; ККД не менше 86%; простота обслуговування.

Також, важливим є наявність гарантійного сервісу від компанії виробника. Навіть найнадійніші та найбезпечніші котли можуть давати збої та ламатись. В разі виникнення поломок, саме фахівці-сервісанти будуть нести відповідальність за функціонування твердопаливного котла. Це дозволить ефективно користуватись пристроєм десятки років.

Правильний розрахунок та монтаж

Щоб не переплачувати за обладнання та розхідні матеріали необхідно розрахувати потужність твердопаливного котла. Для цього найкраще зв'язатись з спеціалістом компанії, в якій ви будете його купувати. Ключовими даними для розрахунків будуть площа опалювальних приміщень та показник тепловтрат.

Правильний монтаж твердопаливного котла гарантує максимально ефективне транспортування тепла від джерела тепла до опалювального приладу та продовжить службу цього недешевого пристрою. До речі, найбільш поширені випадки поломок пов'язані з неправильним монтажем котла.

Розрахунок необхідних опалювальних приладів (радіатори (батареї), тепла підлога та теплі стіни) – це ще одна можливість зекономити на монтажі. Оптимальна кількість та розміри забезпечать комфортну для вас температуру в приміщенні.

Якісне паливо

Якісне паливо забезпечить тривалість горіння та достатнє виділення теплової енергії. Таким паливом вважається:

тверді висушені (12-20% вологості) дрова листяних порід дерев;

пелети;

брикети;

вугілля (антрацит);

тирса;

щепа.



Ефективна експлуатація

Твердопаливний котел потрібно періодично чистити від нагару та попелу. Велику увагу потрібно приділити димоходу (забитий, непочищений, негільзований).

Уважно прочитайте інструкцію до твердопаливного котла та проконсультуйтесь з фахівцями, у яких ви будете його купляти. Вони детально розкажуть як розпалювати, гасити та регулювати температурні режими.

Неправильна експлуатація – друга найпоширеніша причина поломки та неефективного використання твердопаливного котла і, як наслідок, додаткових витрат.

Додаткове утеплення будинку

Опалювати потрібно будинок, а не подвір'я, тому зверніть увагу на якість вікон, підлоги, дверей та перекриття. Сучасні технології дозволяють опалювати тільки житлові приміщення, таким чином оптимізовуючи витрати.

Також значно зменшує кількість необхідного палива зовнішнє утеплення стін пінопластом та мінеральною ватою. Варто знати, що цегляні будинки довше нагріваються, зате довше віддають тепло. Каркасні будинки дуже швидко нагріваються та можуть довго його утримувати, за рахунок якісного утеплення стін.