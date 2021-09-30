Як відбувається просування інтернет-магазину

Після запуску інтернет-магазину робота власника по його розвитку аж ніяк не закінчується. Адже потрібно подбати про те, щоб потенційний клієнт мав змогу придбати у вас бажаний товар. А для цього магазин має знаходитись на першій сторінці видачі пошукового запиту.

Просування інтернет-магазину ‒ це надзвичайно складний та комплексний процес, який потребує від власника багато ресурсів та зусиль. Але результат того дійсно вартий. Дізнатись більше про просування веб-сайту магазину можна по адресі: https://infounion.com.ua/ua/prodvizhenie-internet-magazina.html.

Кому потрібно просувати інтернет-магазин

Сучасний ринок електронної комерції в Україні динамічно розвивається. Рівень конкуренції з кожним роком стає вищим, тому просуванню інтернет-магазину потрібно приділяти багато уваги. Особливо це стосується:

власникам бізнесу, які бажають відкрити онлайн напрямок;

інтернет-магазинам, які тільки запустилися, це допомагає зайняти кращі місця у пошуковій видачі;

інтернет-магазинам, які вже давно існують, але динаміка їх розвитку незадовільна.

Потрібно розуміти, що просування веб-сайту ‒ це постійний процес. Для того, щоб залишатися на топових позиціях, потрібно створювати новий унікальний контент та витрачати чимало ресурсів на технічну оптимізацію сайту. Адже Google в процесі індексації враховують велику кількість різноманітних показників.

Що таке просування інтернет-магазину

Перш за все це процес, який передбачає просування окремих сторінок ресурсу в топ видачі по вибраним пошуковим запитам (ключам). Однак у випадку електронної комерції процес ускладнюється через те, що сайт відрізняється великою кількістю сторінок. І кожна з них має бути привабливою для клієнта, адже великий показник відмов ‒ це також вагома причина для пошукової мережі, щоб знизити рейтинг магазину.

Саме тому процес просування має включати цілу низку етапів:

аналіз конкурентів та їхніх стратегій;

розробка сайту та його технічна оптимізація (наприклад, пошук та прибирання дублів);

збір семантичного ядра по вибраній темі;

створення маркетингової стратегії;

внутрішня оптимізація ресурсу та його наповнення контентом;

зовнішня оптимізація ‒ нарощування маси посилань;

налаштування контекстної реклами;

просування у соціальних мережах (SMM).

Вартість просування інтернет-магазину напряму залежить від розміру сайту та рівня конкуренції на ринку. Вивід магазину в топ та наповнення його сторінок якісним контентом однозначно збільшить показник конверсії, а це здебільшого приводить до зростання прибутків.