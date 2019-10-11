Як обрати телевізор за характеристиками

Який телевізор варто купити?

ЕПТ та плазмові телевізори поступово відійшли у минуле. На заміну їм з’явилися нові технології передачі зображення. У продажу можна знайти велику кількість моделей різних розмірів: маленькі, з діагоналлю в 26-32 дюйми та дуже великі — до 180 дюймів між кутами (майже повноцінні кінотеатри).

Але більше — не завжди краще. Розглянемо, на що треба звертати увагу.

Основні технічні параметри

За часів кінескопних телеприймачів існувала формула, згідно з якою оптимальна відстань для перегляду була рівна 4-5 діагоналям дисплею. Новітні технології зробили телевізори більш безпечними для людського ока, але деяких рекомендацій варто притримуватись до сих пір. В першу чергу, задля максимально якісного і комфортного сприйняття зображення.

Якість картинки в цілому залежить від трьох основних характеристик:

діагоналі телевізора;

його роздільної здатності;

відстані між глядачем та дисплеєм.

Ці величини тісно взаємопов’язані, тому під час вибору нового телевізора бажано брати до уваги не тільки його розміри, а й розміри кімнати, у якій він буде встановлений. Діагональ екрану повинна бути приблизно в 4 рази меншою, ніж відстань від нього до глядача з розрахунку, що 1 дюйм — це 2,54 сантиметра.

Тобто, якщо між телевізором та диваном, на якому його переглядатимуть, десь 2,5 метри, найкращим варіантом буде 37-40 дюймів, 2,6-3 метри — 42-47. Якщо ця відстань значно більша, можна сміливо купувати модель с діагоналлю не менше 50 дюймів.

Роздільна здатність дисплею — це кількість пікселів на одиницю площі. Чим вона більша, тим більш деталізованим буде зображення. Майже всі сучасні телевізори підтримують один з двох головних форматів дисплею: НD Ready або Full HD. Однак нещодавно з’явився ще один — Ultra HD 4К.

НD Ready — це 1280×720 пікселів на дюйм, а Full HD — 1920×1080. Другий дисплей, очевидно, кращий; проте оцінити це можна лише в тому випадку, коли екран достатньо великий — при діагоналі до 32 дюймів обидва формати будуть виглядати майже однаково.

Ultra HD — абсолютно нова технологія. Його роздільна здатність становить 3840×2160 пікселів. Такі телевізори відтворюють максимально чітке зображення навіть на найбільших діагоналях.

Кути перегляду та розмір екрану

Діагоналі телевізора, його роздільній здатності та відстані до глядача надається найбільше значення, тому що саме ці параметри впливають на «ефект присутності» під час перегляду. Чим більше кут огляду, тим менше буде деформуватися зображення при погляді збоку. Оптимальний варіант — не менше 170 градусів.

Окремої уваги заслуговують вигнуті екрани. Телевізор з дисплеєм такої форми дає повніше відчуття поринання у зображення. Але лише за виконання двох умов: по-перше, глядач має сидіти точно по центру відносно екрану, а по-друге, діагональ такого телевізора не повинна бути меншою за 55 дюймів.

Не слід плутати кут огляду дисплею з іншим кутом — характеристикою периферійного зору глядача. Саме комфорте бачення усієї картинки можна вважати показником правильно підібраної відстані від глядача до екрана.

Рекомендації для HDTV телевізорів за кутами перегляду:

для 20 градусів відстань рахується як діагональ, помножена на 2,5.

для 30 градусів — на 1,6.

для 40 градусів рекомендовано обирати відстань рівну діагоналі, помноженої на 1,2. Це мінімальна відстань для телевізорів у форматі Full HD.

Як не помилитися

Перш за все, вибір телевізора залежить від особистих уподобань та фінансових можливостей. Якщо ви шукаєте якісну, але невелику та бюджетну модель, сміливо купуйте телевізор з діагоналлю 32-40 дюймів та роздільною здатністю HD Ready. Для перегляду спортивних передач та кіно у високій якості краще обрати Full HD з діагоналлю від 40 і вище. Якщо ж на меті створення домашнього кінотеатру, ідеальний варіант — Ultra HD на найбільших екранах.

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