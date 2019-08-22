Ядерный взрыв под Архангельском: русские обвинили в заражении врачей тайландских крабов

Россия прокидала врачей, которые облучились из-за дебилизма и халатности

Кремлевские террористы кормят свой народ отборным дерьмом и называют это сахаром. При этом население страны-оккупанта с радостью страдает от голода, пожаров, а теперь и от радиации.

Эпичнейшая история приключилась с медиками, которым привезли облученных пострадавших от взрыва российской недоракеты "Буревестник", в которую Иванам хватило ума засунуть ядерный реактор.

Мало того, что когда разработчиков боеприпаса привезли на больничку в пластиковых пакетах с красивым ядерным загарчиком, им ничего не сказали об опасности, так еще и заявили о полной допустимости работы без защиты.

Медики эту туфту, разумеется, схавали, а когда через день после безуспешных попыток спасти "не облученных" сотрудников Росатома врачам привезли свинцовые фартуки, были очень удивлены.

Как рассказал российским пропагандистам один из врачей, додумались проверить уровень фона его коллеги только после начала операции одного из пострадавших во время взрыва. Увидев уровень излучения, бравые русские решили не бросать своего и сбежали из операционной.

Заразились, к слову, не только сотрудники больницы Северодвинска, но и гражданские пациенты. Но до них уж точно никому нет дела.

9 августа в медучреждение приехали военные, которые без пояснения ситуации вывезли использованную для мытья "не фонящих ученых ванну", провели дезактивацию больницы и повыкашивали всю траву вокруг нее.

Факт облучения своих сотрудников в министерстве здравоохранения страны-террориста все же признали. И пообещали дать на водку соточку рублей за час пребывания рядом с "пациентами мечты". На этом бы конфликт и был исчерпан, ведь за бутылку по их логике можно и в реактор нырнуть, но денег никому так и не дали. А сотруднику, у которого в теле нашли изотопы цезия, попросту заявили о том, что фонящее вещество попало в его организм из-за поездки в Тайланд, мол, там он зараженных на Фукусиме крабов поел.

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.