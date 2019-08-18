Лечившие пострадавших от взрыва под Архангельском, врачи получили большие дозы радиации

Врачам забыли сказать, что их пациенты фонят

От медиков, которым пришлось принимать раненых и облученных русских, вообще не предупреждали о радиации. А уже через неделю после ЧП их ожидал веселый сюрприз от Путина.

Как утверждают прикидывающиеся либералами российские пропагандисты, у одного из врачей после проведения обследования нашли радиоактивный изотоп Цезия в мышечной ткани.

Фактически это значит то, что сверхактивный элемент может вышибать частицы из клеток медика, что в некоторых случаях приводит к разложению тела. Впрочем, наверняка врач не получил столь серьезную дозу радиации, но жизнь лет на пять себе укоротил.

Известно, что пострадавших с военного полигона привезли в больницу голыми и завернутыми в пластиковые мешки. При этом никто из медиков предупрежден об опасности пациентов не был, а с зараженными только лишь в Архангельске работали более 50 человек. Только лишь пару дней после ЧП им выдали свинцовые фартуки, но никакого толку в подобной защите уже не было, так что получился очередной косплей Чернобыля.

Теперь же зараженных врачей в срочном порядке вывозят в Москву, хотя официальные власти уже отказались от них, заявив, что "никто свыше нормы не облучился".

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.