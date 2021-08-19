Яблочный Спас: традиции, приметы и что нельзя делать

Яблочный Спас 2021: что нужно святить в церкви

Яблочный Спас в Украине отмечают 19 августа. Это давний праздник, который уходит корнями еще в языческую культуру давних славян. Какие традиции существуют на Яблочный Спас, что святить, и чего нельзя делать - читай на Без Табу.

Яблочный Спас каждый год православные христиане отмечают 19 августа, и совпадает он также с православным праздником Преображением Господне. В Украине существуют давние традиции празднования Яблочного Спаса, а также правила - когда ходить в церковь, и что нужно святить.

История праздника

В Библии говорится, что именно в этот день Иисус Христос явил народу свою божественную сущность. С тремя апостолами Сын Божий поднялся на гору Фавор и только начал молиться, как вдруг лицо его озарилось ярким светом, а одежда побелела "как свет". А с небес раздался голос: "Се есть сын мой возлюбленный, Его слушайте!".

Славяне же, с другой стороны воспринимали как рубеж, после которого стремительно наступает осень. Это день сбора урожая, плодородия и благодарности богам за их дары.

С утра варили яблочное варенье, пекли пироги из яблок. При этом надо было обязательно приговаривать заветные слова: "Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется".

Выставляли специальную фигуру по примеру пугала, которую украшали фруктами и овощами - она называлась Спас и потом играла сакральную роль во время вечерних игр. Фигура стояла пока не пройдут все праздники "плодородия" и не закончится сбор урожая.

К обеду 19 августа семьями шли в яблочные сады собирать урожай. И только к вечеру все садились за стол и поздравляли друг друга с праздником. Пища обычно подавалась скромная, зато яблоки должны были присутствовать во всех видах: печеные, вареные, жареные, сырые.

Что святить на Яблочный Спас

На Второй Спас в церков ходят святить не только яблоки, но и другие фрукты и овощи. Традиционно, нужно принести святить груши, виноград, сливы, персики, а также помидоры и морковь. Иногда люди могли приносить также мед и пшеницу, но для меда есть свое время.

Корзинка для освящения в Яблочный Спас

До 19 августа по церковной традиции, употреблять яблоки до их освещения запрещено, в особенности женщинам. То же касалось и других фруктов, и овощей из урожая, вкушать которые следовало уже после освещения.

В церковь шли с утра - так как попы начинали праздничную службу пораньше. Тем не менее, она велась почти весь день, но престижно было сходить в церковь пораньше - опередить соседей.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

В это день церквой запрещено выполнять любую работу по дому, кроме приготовления пищи и сбора урожая. В частности, нельзя шить, вязать, заниматься уборкой, а также строительными работами, если от этого не зависит жизнь или здоровье человека.

Что инетересно - в это день нельзя убивать насекомых и прогонять их, ведь считается, что если на руку дважды села муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача.

В это время все еще продолжается Успенский пост, ввиду чего истинно верующим нужно умерить развлечения, а те, кто придерживается поста, не должны употреблять в пищу мясо, яйца, жирную пищу и алкоголь.

Успенский пост начинается в день празднования Маковея на Медовый Спас 14 августа и заканчивается на Успение Божьей Матери 27 августа.