"Я идиот?" :Зеленский жестко умыл топ-чиновника - ВИДЕО

"Я идиот?" :Зеленский жестко умыл топ-чиновника

В субботу, 13 июля, Владимир Зеленский устроил очередной разбор полетов на местах. На этот раз пострадал и.о главы ГФС Александр Власов.



https://beztabu.net/novosti_t4952 Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

https://beztabu.net/novosti_t4952 Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролляhttps://beztabu.net/novosti_t4952

Поводом для скандала стало саботирование главналоговиком распоряжений гаранта.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - отметил президент.

В свою очередьВласов заявил, что требование гаранта выполнено, так как упомянутые чиновники на данный момент не исполняют свои обязанности. Зеленского сильно разозлил такой подход к делу и он ответил следующее:

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, — вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Чтобы не в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые есть ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это узнал не из фейсбука, а из реальных документов", - сказал, как отрезал, гарант.

Напомним, Омелян жестко потроллил Зеленского.