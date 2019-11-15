Х-фактор 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 16.11.2019

Судьям предстоит крайне сложный выбор / СТБ

В субботу, 16 ноября, в эфире СТБ стартует 10 выпуск песенного шоу Х-Фактор, все подробности выпуска, а также список артистов, которые пройдут тренировочный лагерь - на Без Табу.

В 10 выпуске шоу Х-Фактор 10 участникам предстоит пройти второе испытание в тренировочном лагере, после чего судьям нужно будет отобрать 24 лучших артиста.

Участникам, которые хотят побороться за место в эфирах, придется выложиться на максимум и показать себя во время исполнения песни под сопровождение рояля, на котором будет играть известный пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Чтобы удивить судей, конкурсанты готовы на все: петь, танцевать и даже выдумывать на ходу собственные постановки. А кто-то готов пойти и на нарушение правил. Так, ещё в прошлом выпуске вердикт судей стал настоящей драмой для участницы Полины Кьюзи. Судьи не пропустили девушку в следующий этап, и даже ее слезы и уговоры не разжалобили строгих членов жюри. Полина пошла в ва-банк и вопреки правилам, втайне заночевала за кулисами и подготовила песню для второго испытания.

Кроме того, поддержать участников в этой непростой гонке придут яркие участники прошлых сезонов шоу «Х-фактор» – победитель 6 сезона MELOVIN и финалистка шоу Alina Pash. Кому-то советы успешных Х-выпускников помогут преодолеть страх, а чье-то выступление Игорь Кондратюк прокомментирует: «Это абсолютный треш!».

Кто войдет в 24 лучших участника 10 сезона и поборется за место в прямых эфирах шоу, увидим уже в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-фактор 10. Второй тренировочный лагерь: выбор вслепую - смотреть онлайн 10 выпуск - 16.11.2019: