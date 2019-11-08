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Х-фактор 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 9.11.2019

17:15
Х-фактор: участников ждет новое испытание в тренлагере - фото 1
Х-фактор: участников ждет новое испытание в тренлагере

9 ноября в эфире СТБ - 9 выпуск шоу Х-фактор 10. Все подробности нового выпуска, песни и сложные конкурсы - на Без Табу.

Впервые за историю Х-фактора участникам предстоит пройти уникальное испытание в тренировочном лагере: исполнить песню а капелла, на что у каждого из них будет всего 30 секунд. А усложняет задачу и то, что стоять конкурсанты будут за массивной ширмой и судьи не смогут их видеть.

Х-Фактор 10 - все песни 8 выпуска

«Я думаю, что это будет очень легко, - прокомментировала задание судья шоу Оля Полякова. – И, если они не готовы в краткий срок показать свой талант, бывайте здоровы».

«Я бы не участвовал в этом конкурсе, я бы пошел сразу рыдать», - заявил Андрей Данилко.

Главное правило первого испытания стало шоком практически для всех участников.

«Я вообще не готова, потому что здесь столько крутых молодых певцов», - призналась звезда 90-х Марина Одольская.

«Здесь важно показать не только свой вокал, но и умение петь душой. Думаю, что я справлюсь», - уверенно заявила другая яркая участница кастингов Анна Иваница.

Х-фактор 10 - смотреть онлайн анонс 9 выпуска - 9.11.2019:

Кто из участников справится с задачей, а кто попрощается с мечтой уже в первом конкурсе? А также какой будет реакция судей, когда они поймут, что выгнали тех, кого так отстаивали на кастингах, увидим уже завтра в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

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Андрей Данилко Оля Полякова Шоубиз
Без Табу
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