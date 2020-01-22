WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отныне Московской антидопинговой лаборатории запрещено проводить работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсменов. Решение остается в силе до конца дисциплинарного разбирательства.

Напомним, впервые о жульничестве в российском спорте заговорили после зимней Олимпиады в 2014 г. Тогда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские антидопинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россию частично отстранили на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016). Кроме того российские спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде-2019 в Южной Корее.

9 декабря 2019 г. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года лишил РФ права участвовать в международных соревнованиях. Подробности читайте по ссылке.