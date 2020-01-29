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WADA нашла следы подмены 145 допинг-проб российских спортсменов

18:20
Расследование допингового скандала еще продолжается - фото 1
Расследование допингового скандала еще продолжается

Из 298 записей базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалисты Всемирного антидопингового агентства нашли следы манипуляций у 145. Почти каждую вторую пробу подменяли в рамках работы ФСБ на государственную программу РФ по увеличению "достижений" спортсменов.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер объявил о фактических доказательствах вмешательства русских в спорт.

WADA может пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

По словам Юнгера, в московской лаборатории были или изменены, или удалены данные о 145 пробах. Эксперты агентства установили, какие данные и когда были исправлены, но восстановить уничтоженные не сумели.

- Неизвестные люди несколько раз специально переставляли в базе год взятия пробы, а потом правили записи, - отметил чиновник. - Мы собираемся более подробно проверить все 298 записей, которые вызвали у нас подозрения.

Напомним, в комиссии атлетов WADA также считают, что за массовые случаи применения, а затем - сокрытия преступлений путем вмешательства ФСБшников, а также за попытки взломов серверов антидопинговых организаций в агентстве руссих нужно забанить на предстоящей Олимпиаде-2020.

Ранее не попавшимся за приемом запрещенных препаратов адептов Путина были готовы допустить к соревнованиям, но при условии их выступления с флагом Игр. Кроме того, на главном спортивном состязании мира никогда не зазвучат звуки российского гимна.

Как известно, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее.

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Россия допинговый скандал допинг WADA Новости Мир
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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